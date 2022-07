Via Pignatelli Aragona, 36 · Politeama

Via Pignatelli Aragona, 36 · Politeama

Alberi non potati da almeno 2 anni, cestini stracolmi, spazzamento inesistente: degrado in via Pignatelli Aragona, a due passi dal teatro Massimo. La zona è letteralmente infestata da mosche e zanzare.