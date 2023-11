Mancata potatura degli alberi in via Terrasanta: "I rami stanno per arrivare in casa mia"

Gallery















Sono il proprietario di un appartamento di via Terrasanta 31. Segnalo i rami di due alberi, trascurati da anni nella potatura, stanno per entrare dentro casa mia. Oltre a togliere luce all'interno dell'appartamento, portano sudiciume e si trasformano in un passaggio perfetto per i ratti. Peggio ancora: temo i topi d'appartamento che potrebbero avere facile accesso all'interno del mio immobile. Chiedo un intervento urgente del Comune.