Gli alberi di via Sammartino, a causa della manutenzione da parte del Comune, sono arrivati al secondo piano degli immobili. Negli alberi prolificano insetti, formiche, ragni e ratti che le persone si ritrovano in casa. Nonostante i numerosi solleciti fatti all'Amministrazione comunale non è stato fatto nulla. La risposta è: non c'è personale. Buone feste.