Potare gli alberi in zona piazza Giulio Cesare (porta di Vicari) marciapiede dove vendono borse valigie sarebbe un deterrente ai ladri che quotidianamente colpiscono anziani, adulti e giovani ché transitano. Anche oggi io sono stato oggetto di tentato furto, per fortuna sono stato bravo ad accorgermi dei due malviventi che si aggirano in quella zona. Avverto i miei concittadini a stare attenti.