Niente mensa alla scuola Perez Madre Teresa di Calcutta, protestano i genitori

I sottoscritti, genitori degli alunni delle classi a tempo pieno della scuola primaria ed a tempo normale nella scuola dell'infanzia dell’istituto comprensivo Perez Madre Teresa di Calcutta, denunciano che alla data odierna, a più di un mese e mezzo dall’inizio dell’orario di lezione 8-16, non è stato attivato il servizio di refezione scolastica. Ricordiamo che al momento dell’iscrizione i genitori degli alunni hanno scelto oltre all’orario scolastico anche il servizio mensa e che ad oggi tale servizio non è stato assicurato.

I nostri bambini, con un'età che va dai 3 ai 10 anni, hanno diritto ad avere un pasto caldo e fino ad oggi sono stati costretti a pranzare con il cibo fornito dai genitori, cibo che molto spesso è un panino. Chiediamo alla dirigente scolastica, al sindaco di Palermo, all’assessore al ramo ed a tutti gli organi preposti di conoscere quali sono gli atti che sono stati posti in essere per far sì che il servizio mensa potesse iniziare. E’ del tutto incomprensibile come mai lo scorso anno, in piena pandemia, sia stato possibile assicurare tale servizio ed oggi invece non sia più così. La questione è stata posta in tutte le sedi preposte e siamo stati rassicurati nel senso di una rapida risoluzione della problematica, ad oggi invece i nostri bambini sono costretti mangiare cibo freddo.

In considerazione che da un’alimentazione corretta ne deriva anche la prevenzione di alcune malattie non siamo più disposti ad attendere, faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi ed attiveremo tutte le forme di protesta possibili fino a quando il servizio di refezione scolastica non verrà attivato. Chiediamo quindi a tutti gli attori di inviare, all'indirizzo di posta elettronica genitoriperezcalcutta@gmail.com, tutte le informazioni ed il carteggio avvenuto tra la scuola ed il Comune di Palermo al fine di chiarire quali sono le problematiche che non hanno reso possibile, ad oggi, l’attivazione del servizio. Abbiamo la ragionevole certezza che un maggiore dialogo tra istituzioni possa portare ad una rapida rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono una regolare frizione del servizio mensa ma bisogna che ci sia impegno. I nostri bambini non possono più attendere.