Tentata aggressione al carcere minorile Malaspina

Via Francesco Cilea, 28 · Malaspina

Continuano le aggressioni al persone penitenziario Malaspina. Sfiorata nella giornata del 07/05/2023 un aggressione del personale sanitario da parte di un detenuto, il quale dopo aver rotto un lampadario e una finestra, si sarebbe munito di una sbarra di ferro con la finalità di aggredire il medico e l’infermiere di turno. Grazie ai rapidi riflessi del personale sanitario che vedendo il detenuto avvicinarsi con passo rapido e minaccioso diretto verso l’infermeria; che hanno permesso di barricarsi all interno dell’infermeria tempestivamente evitando l’aggressione fisica. Subito dopo il detenuto si sarebbe scagliato contro la porta del l’infermeria, con una serie di colpi, con la finalità di accedere alla stanza.

Solo all’arrivo degli agenti della polizia penitenziaria, e di altri detenuti, hanno scongiurato il peggio, permettendo di calmare il detenuto ed allontanarlo. Nella giornata di ieri 11/05/2023 altre due tragedie sono state sfiorite, grazie all’Intervento del medico di guardia e dell’arrivo di due ambulanze del 118 medicalizzate arrivate nello stesso momento per due detenuti in profondo stato di malessere psicofisico e aggressività, di cui si trovava con un lenzuolo avvolto attorno al collo e legato a sua volta alle sbarre della cella, minacciando di lasciarsi cadere e togliersi la vita. Ad evitare che il detenuto potesse lasciarsi cadere i detenuti nella cella gli tenevano le gambe sorreggendolo (per evitare il peggio). L’arrivo del 118, che insieme alla guardia penitenziaria di turno e al medico di guardia hanno permesso di scongiurare il peggio.