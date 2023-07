Zona San Lorenzo, in via Spadolini manca la segnaletica stradale

In via Spadolini manca la segnaletica stradale. E' stata tolta in maniera fraudolenta. Per non fare il giro nella rotonda, molti automobilisti si immettono in una traversa dove c'è una striscia continua che non deve essere varcata.

E' diventata una situazione insostenibile perché è pericoloso camminare anche a piedi. Occorre un intervento urgente e un sopralluogo da parte delle autorità competenti.