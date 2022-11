Via Ammiraglio Persano al buio da luglio 2021: "Quanto dobbiamo ancora attendere?"

Via Amm. Persano, 2 · Montepellegrino

Via Amm. Persano, 2 · Montepellegrino

Gallery



Ripropongo la segnalazione del 12 luglio 2021 con lo stesso oggetto, con qualche aggiornamento. Da circa un anno - nel frattempo è trascorso un altro anno - da quando un palo dell' illuminazione pubblica si è abbattuto su un'auto in transito, fortunatamente senza danni a persone, la via Ammiraglio Persano (tra il civico 2 e il 24) è completamente al buio. Nella stessa notte dell'incidente sono stati rimossi gli altri pali per un totale di 5 punti luce. L'illuminazione scarsa è affidata soltanto alle luci delle poche portinerie.

Proprio in questi giorni di novembre stanno sostituendo le lampade tradizionali dei punti luce restanti, con lampade a led - più efficienti e con un minore dispendio energetico. Quanto dobbiamo ancora attendere affinchè vengano ripristinati tutti i punti luce di via Ammiraglio Persano? Permanendo l'elevato rischio sicurezza pubblica e minando l'incolumità di passanti e residenti (si registrano incrementi di rapine ai passanti e atti di vandalismo alle auto in sosta).