"Ritardi quotidiani, quel viaggio in treno da Carini all'Università: non sono mai arrivata puntuale"

Da giorno 25 settembre 2023 è nuovamente iniziato il periodo dei miei viaggi in treno. Parto giornalmente da Carini alle 6:54 per recarmi all’Università degli studi di Palermo e quindi scendere alle 7:39 a Palazzo Reale Orleans. Ad oggi non sono MAI arrivata puntualmente, anzi ritardi di 25/30 minuti. Penso sia una situazione insostenibile, soprattutto per chi spesso e volentieri rimane senza un posto in treno, e quindi costretto a ritardare a lezione, a scuola o peggio al lavoro. Chiedo aiuto a voi che potreste fare da porta voce per tutti noi che al momento ci ritroviamo in una situazione di disagio.