Salve volevo segnalare un disservizio che da tanti anni manca in una zona di Monreale: mancanza di spazzamento strada ed erba che cresce vicino ai marciapiedi. In più è una strada abbandonata dove vengono lasciati autovetture in stato di abbandono (senza assicurazioni) o rubati. Tutto inizia da via Palmiro Togliatti e via Gioacchino Vaglica.