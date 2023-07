Zona Policlinico, interruzioni di luce e acqua

Da questa mattina, in via La Franca, nella zona del Policlinico, la luce è mancata per molte ore. Poi è tornata per brevi periodi ma adesso manca di nuovo. Senza luce manca anche l'acqua. Mia madre è disabile e sta soffrendo terribilmente per questi disagi. Spero che si siano attivato per ripristinare la situazione. Non si sa che in estate ci sono più consumi? Perché non provvedono in tempo? I soliti gravi disservizi!