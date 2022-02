Manca il cordolo per i pedoni, pericoli in via Puglia

Gallery



Da novembre 2020 sollecitiamo il Comune di Palermo per installare un cordolo per i pedoni in via Puglia dal numero civico 2 al numero civico 20, ma senza avere nessuna risposta. Ci siamo stancati noi cittadini di viale Campania e via Puglia che ogni giorno per attraversare il tratto di via Puglia rischiamo di essere investiti. Chiediamo così pubblicamente al Comune di prendere provvedimenti e di agire al più presto prima che qualche cittadino venga investito da un mezzo.