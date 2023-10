Sos da via Ariosto: "Strade da pulire e alberi da potare"

Gallery





Abito tra via Lojacono e via Ariosto. Segnalo che la pulizia di marciapiedi e sede stradale è di fatto inesistente. Strati su strati di foglie secche cadute dagli alberi si accumulano e in adiacenza le persone mangiano e bevono. Gli alberi di ficus macrocarpa da tempo immemorabile non vengono potati e arrivano al quarto piano. Le aiuole sono piene di erbacce. Ma a che santo bisogna votarsi per avere un minimo di pulizia, igiene nonché sicurezza ( aspettiamo che cada qualche ramo da solo in testa a qualcuno)?

Giuseppe Taravella