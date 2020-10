Maltempo, piove e Partanna Mondello piomba nelle tenebre

Appena due gocce d’acqua e Partanna Mondello piomba nelle tenebre. L’impianto di illuminazione vetusto aspetta di essere rimpiazzato dal nuovo che tarda a essere completato; potrebbe essere messo in funzione a step ma ciò non avviene. L’amministrazione comunale se ne frega e intanto presenta progetti futuri e futuristici ambientati in una realtà lontana dalla disfunzione giornaliera. La mia via è al buio da più di mesi e malgrado segnalazioni e diffide l’Amg se ne strafrega, però l’Imu la paghiamo regolarmente e profumatamente. Vergogna, vergogna, vergognatevi amministratori!