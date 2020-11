Dopo la pioggia i "soliti" allagamenti a Borgo Nuovo

Consapevoli di quanto accaduto quest'anno a luglio dopo il nubifragio di Santa Rosalia, cosa ha fatto il Comune di Palermo? Niente!! C'è il disinteresse dei politici palermitani nei confronti dei cittadini dei quartieri periferici. E così dopo le piogge, normali per la stagione, siamo punto e a capo, 80 centimetri di acqua davanti le palazzine di Largo Nasso. Disagi per uscire da casa, se non minuti di stivali di gomma, pericolo per le automobili di essere irrimediabilmente danneggiate dall'acqua ed impossibilità per una eventuale ambulanza nel venire a soccorrere qualcuno che possa avere bisogno. I vigili del fuoco dicono che non compete loro, la polizia che chiude il telefono e la municipale non pervenuta. Non scrivo altro per non dilungarmi oltre. Ci vediamo alle prossime elezioni.