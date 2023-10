VIDEO | "Io ballerina di flamenco affermata non dimentico Palermo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da piu' di 15 anni sono migrata all'estero come missionaria, in Spagna sono diventata una ballerina di flamenco affermata iniziando a fare l'artista di strada, fino a ottenere riconoscimenti e aver partecipato a molte trasmissioni televisive in Spagna come in Italia, su RaiDue "dalla strada al palco" con Nek e "I fatti vostri" di Salvo Sottile. La mia vita è appesa a una linea aerea a motivo dei miei continui viaggi, ma nelle mie vene scorre il sangue Palermitano, ed è attraverso i vari luoghi e quartieri tipici che ho deciso di presentare ufficialmente la mia arte creando un connubio tra Spagna e Palermo.

Perché la Spagna mi ha dato l'arte, ma Palermo mi ha dato la vita. E malgrado tutto io voglio onorarla. E voglio condividere per questa una famosa frase di Paulo Coelho: "L'individuo che non onora la propria terra, non onora se stesso". Palermo malgrado tutto.