"L'odissea di mia moglie è finita, dico grazie ai medici del Civico: massima serietà"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un uomo che nei giorni scorsi aveva raccontato l'odissea della moglie (malata oncologica) costretta a girare in più ospedali dopo la frattura scomposta del femore.

Semplicemente grazie all'ospedale Civico di Palermo per essersi preso in carico in modo serio e responsabile della frattura del femore di mia moglie. Domenica ha già avuto la stanza, e ieri è stata operata!... L'intervento è andato bene! Massima serietà e grande solidarietà ricevuta da parte del Civico, cominciando dal primario del pronto soccorso che mi ha contattato personalmente.

Ma un grazie va anche a tutti i medici (sempre dell'ospedale Civico) che si sono fatti in quattro, pur essendo sabato e domenica per risolvere il problema... Grazie al chirurgo che ha operato mia moglie, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente. Grazie anche a PalermoToday e quanti ci siete stati vicini in questi giorni di disavventura.