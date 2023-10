"L'odissea di mia moglie (malata oncologica): dopo la frattura scomposta del femore, il giro negli ospedali"

Buongiorno ieri 13 ottobre mia moglie (ammalata oncologica) è caduta a casa, procurandosi una frattura scomposta del femore, chiamato il 118 viene trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dove arriviamo alle 11:35. Rimane in ambulanza fino alle 13:40. Premetto che verso le 12:30 ho richiamato il 112 per l'intervento di una volante della polizia, perché mia moglie non poteva più stare, ma l'operatore mi ha risposto che anche se veniva la polizia non avrebbe risolto il problema, e che comunque potevo in in secondo momento esporre denuncia, e mi chiudeva il telefono in faccia mentre io cercavo di ripetere nuovamente che si trattava di una ammalata oncologica. Dopo 3 ore di attesa dentro l'ambulanza, finalmente arriva il suo turno, ma dall'ambulanza stesso le dicono che loro non si occupano di fratture al femore, mandandola al Civico. Al civico ha trascorso la notte al pronto soccorso perché non ci sono posti in ortopedia... Ancora è qui in attesa...