"Via Marconi, queste tre magnolie con le loro radici hanno già distrutto da tempo il marciapiedi"

Queste tre magnolie di via Marconi con le loro radici hanno già distrutto da tempo il marciapiedi, e per metterlo in sicurezza il Comune ha piantato dei ferri circondandoli di rete in plastica che non c'è più, ma se c'è serve come deposito di rifiuti. I tre grandi alberi non vengono mai potati, i rami toccano quasi le auto; più volte abbiamo segnalato il disagio e il degrado di questo marciapiedi che è percorso spesso da turisti che provengono dalla Stazione Metro Lolli.