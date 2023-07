Percorro il marciapiede di via Pindemonte con mia figlia di 8 mesi nel passeggino e sono costretto puntualmente a scendere in strada dove passano le macchine. Questo perché, durante l'arco della giornata, tantissime persone parcheggiano le loro auto sul marciapiede.

Auto posteggiate sul marciapiede in via Pindemonte: "Chi ha bimbi in passeggino costretto a stare in strada"