Stamattina in centro a Palermo, in via Santa Rita, tra via Sant'Agostino e piazza Sant'Onofrio, come del resto ormai da diverso tempo, ci siamo risvegliati con la sgradevole sorpresa di trovare i vetri delle nostre macchine rotte. Atti di mero vandalismo, visto che dalle macchine non mancava niente, che si ripetono continuamente in questa zona. Ci ritroviamo ad affrontare delle spese non indifferenti per il semplice fatto che alcuni scalmanati non trovano meglio da fare.