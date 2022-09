Addaura, macchina abbandonata da oltre 2 mesi: dai vigili nessuna risposta alla richiesta di rimozione

Gallery



All'Addaura, in via Rombulo, c'è un'auto abbandonata da oltre 2 mesi, con assicurazione e bollo scaduto da anni. Ho inviato comunicazione con richiesta di rimozione al comando della polizia municipale mediante pec, mail e al numero dedicato per le segnalazioni, mail all'Urp dei vigili urbani ma nessuno mi ha risposto: silenzio di tomba! Confido in PalermoToday per sollecitare gli enti preposti alla rimozione.

Ugo Palazzo