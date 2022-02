Lungomare di Barcarello: abbandono e degrado. L'amministrazione in questi anni si è completamente dimenticata di questo splendido tratto della costa palermitana. sono presenti molte discariche a cielo aperto, molte panchine risultano inutilizzabili e c'è solo sporcizia dove un tempo vi era la passerella in Palermo non può fare a meno del lungomare di Barcarello, si faccia il possibile per ridare decoro a questo tratto di costa.