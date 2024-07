Policlinico, cronaca di una "normale" giornata d'estate con ambulanze e pazienti in attesa

Giorno 21 giugno, ore 11.25. A seguito di un malessere continuo e persistente di mio padre, che da tre giorni accusava dolore al basso ventre, decidiamo di chiamare l'ambulanza. Dopo circa 15 minuti arriva l'ambulanza e gli autisti si dimostrano gentili e disponibili. A sirene spiegate portano mio padre davanti all'entrata del pronto soccorso del Policlinico. Peccato che ad attenderlo, invece di un medico, c'erano cinque ambulanze in fila che si trovavano lì da tempo senza nessun medico a bordo.

Pare che questa, a detta degli stessi autisti delle ambulanze, sia la normalità. Dicono di esserci abituati, ogni giorno è così. Il paziente può entrare solo se diventa codice rosso, ovvero se perde i sensi, ma visto che non c'era un medico a bordo, non era possibile fare una diagnosi. Nel frattempo, in queste quattro ore, forse avremmo fatto prima ad arrivare in un'ospedale di un'altra città. Oppure prendendo un aereo forse saremmo potuti andare in qualche ospedale al Nord Italia. Perché qui in Sicilia si sa... tutto funziona alla grande, tutto è fantastico. C'è il sole, c'è il mare, ci sono le arancine e una sanità da fare invidia al terzo mondo.