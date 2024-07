Luna di miele con prima tappa a Palermo: "Ma ci hanno rubato la moto e siamo disperati"

Siamo alla prima tappa della nostra luna di miele qui a Palermo, stanotte 18 luglio, tra l’1.30 e le 10, è stata portata via la nostra moto, un'Africa Twin targata EK96999, parcheggiata in via Catania 28, su consiglio del proprietario del B&B in cui alloggiamo. Siamo disperati per quanto accaduto e perché non sappiamo come tornare a casa. Questo era un viaggio di rinascita dopo un periodo molto difficile. Se qualcuno è in grado di aiutarci lo ringraziamo di cuore. Potete contattarci al 334.7300830. Elisa e Daniele.