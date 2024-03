"Strade di Palermo in condizioni penose: i motociclisti rischiano ogni giorno l'osso del collo"

Scrivo perchè ormai è diventato insostenibile guidare in auto o in moto a Palermo. la totalità delle strade sono ormai più o meno quasi impraticabili: buche, asfalto irregolare, rappezzi fatti in maniera indecente, etc. il biglietto da visita per i turisti è lo stato vergognoso in cui versa viale Regione Siciliana.. Mi chiedo che si aspetta ad intervenire urgentemente a rifare integralmente l'asfalto? Soprattutto i motociclisti rischiano ogni giorno l'osso del collo a scansare le buche che diventano ogni giorno di più voragini... Vergogna!