Via Pindemonte, dove lo spazzino non spazza

Abito in via Pindemonte. Sta mattina scendendo presto da casa, riflettevo sul fatto che questa via è percorsa ogni giorno da decine di turisti diretti ai cappuccini e non potevo fare altro che constatare lo stato di degrado che versano i marciapiedi. Carta, cicche di sigarette, bottiglie di plastica e tanto altro (credetemi la foto non rende vi invito a passare per rendervi conto). Pensando che il servizio di spazzamento fosse stato eliminato per mia sorpresa ho notato un uomo sulla cinquantina in tenuta in borghese con una scopa e un secchio (solo questi due particolari mi hanno suggerito che si trattava di uno spazzino dato che era vestito molto pulito) che spazzava attorno ai contenitori.

Ancora era mattina presto e mi sono detto che probabilmente al mio ritorno nel pomeriggio avrei sicuramente trovato una situazione migliore. Niente da fare tutta l'immondizia che ho lasciato, ho trovato la sera. Adesso mi chiedo. Ma questi individui che hanno un contratto, ricevono uno stipendio, hanno dei doveri, sono controllati sul loro operato? Stamattina a Mondello c'erano molte squadre della Reset che pulivano, tagliavano erbacce e spazzavano. Perché invece certe zone vengono abbandonate in mezzo al degrado nonostante paghiamo la tassa dei rifiuti? Tutto ciò è ingiusto e umiliante.