Lo scempio di villa Pantelleria

Commissionata nel 1734 dalla famiglia Requenses dei principi di Pantelleria, dopo una lunga storia di passaggi di proprietà e varie vicissitudini, nel 2001 venne sequestrata alla mafia e passata nelle proprietà del Comune di Palermo. Versa oggi in stato di abbandono ed abbisognevole di urgenti restauri. E' scomparso lo scalone nobile a tenaglia che caratterizzava la pregevole facciata barocca. Il parco originario è stato fagocitato da anonimi condomini degli anni '80 del sacco di Palermo, mentre una parte residuale del giardino è da alcuni anni affidata ad un'associazione teatrale e scuole di danza che l'utilizza per spettacoli all'aperto. Come è possibile che non se ne accorga nessuno? Come è possibile che il parco venga pian piano divorato e distrutto senza che nessuno intervenga?