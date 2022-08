"Caos e liti durante la movida del sabato sera in centro, serve la presenza delle forze dell'ordine"

Da diversi mesi mi capita il sabato sera di passeggiare per le vie del centro (piazza Politeama, piazza Verdi, via Maqueda). Assisto spessissimo a liti in strada tra ragazzini, stranieri e gente alticcia che importuna i passanti. Chiedo alle istituzioni competenti: non sarebbe necessaria, se non obbligatoria, la presenza di postazioni fisse di polizia e carabinieri a piazza Verdi o piazza Politeama come accadeva mesi fa con agenti e carabinieri che pattugliavano anche a piedi le vie del centro? O forse è meglio lasciare la città in balia di se stessa in attesa che succeda il fatto grave?