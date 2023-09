Via Schillaci, 11 · Sferracavallo

Volevo segnalare la fogna a cielo aperto in via Schillaci all’altezza del civico 11. Da mesi da un tombino escono liquami e non viene effettuato alcun intervento. La puzza è insopportabile oltre al rischio di malattie polmonari e infezioni... E da lì passano anche i bambini che vanno o tornano da scuola.