Via Jato, liquami in strada: "E' mai possibile che nessuno sia in grado di risolvere questo problema?"

Via Jato, 13 · Uditore-Passo di Rigano

Dall'inizio dell'anno la via Jato, a Passo di Rigano, è invasa dai liquami e da una puzza indicibile. Più volte abbiamo chiamato l'Amap: gli operai dell'ex municipalizzata hanno trovato i tombini liberi e hanno detto che il problema sono le tubazioni private. Adesso però i liquami sono scorrono in strada, aprendo buche molto pericolose. Oltre alla puzza inaccettabile, che respiriamo ogni giorno, è mai possibile pagare le tasse senza che nessuno sia in grado di risolvere questo problema?