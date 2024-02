Via Filippo corazza angolo via antonio amico · Palermo

Dal mese di gennaio, fuoriescono liquami da una tubatura condominiale rotta e scorrono da via Antonio Amico e via Filippo Corazza. Stiamo parlando di liquami, quindi sono un vero pericolo di trasmissione di agenti patogeni, per chi ignaro ci cammina sopra