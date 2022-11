Borgo Nuovo, liquami escono da un tombino in via Spadafora

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Noi residenti di via Spadafora, traversa di via Castellana, a Borgo Nuovo, non sappiamo più a chi rivolgerci. Da tantissimo tempo abbiamo segnalato che da un tombino escono liquami maleodoranti, si tratta di scarichi fognari. Considerata la pendenza dell'asfalto si incanalano verso il residence di via Spadafora. Le condizioni igienico-sanitarie sono molto precarie, addirittura al limite del civile. Le persone non possono camminare a piedi e le ruote delle nostre auto circolando si sporcano.

Francesco Megna