Liquami in piazza della Pace, residenti esasperati: "Tante segnalazioni ma nessuno interviene"

In piazza della Pace i liquami continuano a fuoriuscire dalle fognature. In più c'è una buca stradale che ormai è una trappola: chi ci passa rischia un incidente. "Malgrado varie segnalazioni al Comune e all'Amap la situazione sta peggiorando sempre di più, ma nessuno interviene".

I residenti sono ormai esasperati: "La notte non possiamo dormire per la puzza che continua a salire nelle case e per le infiltrazioni che si trovano nei pilastri dello stabile. E se ci fosse un crollo? Tutto questo succede di fronte l'isola ecologica della Rap, che mai ha chiesto un intervento".