In via Vito D'Ondes Reggio, angolo vicolo Civiletti, fuoriescono liquami dalla caditoia, Nonostante varie segnalazioni fatte da un consigliere di quartiere, la situazione dal 17 novembre non è stata risolta, mettendo a rischio la salute del cittadino ignaro che ci finisce dentro. Parlando di liquami il rischio è serio, oltretutto adesso lo scolo si espande per tutto il marciapiede.