Piove, Mondello si allaga e a Valdesi i liquami finiscono in spiaggia | Video

Piazza Valdesi allagata dai liquami. La fognatura non tiene, come sempre, e i liquami presumibilmente infetti si sono riversati sulla spiaggia preparata per i turisti, finendo poi in mare. Una macchia nera visibile in mare per decine e decine di metri. Domani o poco dopo torneranno il sole e i bagnanti. Qualcuno vorrà o sarà in grado di analizzare la situazione igienica del mare? Della sabbia intrisa di liquami, dei lettini in bell'ordine? Qualcuno avvertirà turisti e bagnanti del pericolo? Temo di no, come in passato. Spero di essere smentito...