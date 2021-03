"In via Auria liquami e fogne a cielo aperto"

Sembra incredibile che nel 2021, in una città di un paese dell'Unione Europa, ci sia ancora chi non ha accesso ai diritti più elementari, come avere accesso ad una rete fognaria funzionante. Come vedete la fognatura della via Auria (piccola strada tra via Dante e via Parlatore) è diventata completamente a cielo aperto. A quanto pare la fognatura è del tutto ostruita ma, nonostante le numerose chiamate di tutti gli abitanti del circondario, dopo circa un mese Amap non ha ancora trovato tempo e modo di effettuare la riparazione. Come vedete dalle foto le acque reflue scorrono dalla via Auria per confluire in una piccola depressione presente in Via Giovan Battista Caruso dove creano un laghetto di liquami maleodorante, proprio davanti casa di una signora ultraottantenne già malata e della figlia che se ne prende cura. Sembra assurdo dover scrivere a voi per segnalare questi disservizi in una città che dovrebbe considerarsi civile; inoltre siamo alle porte dell'estate in cui il cattivo odore per questi liquami diverrà molto più intenso e insopportabile. Speriamo che Amap, la bella addormenrata di Palermo, si svegli presto da questo lungo sonno.