"Ci hanno vietato di mangiare il panino portato da casa": la domenica al lido finita a ora di pranzo

Scrivo per portare a conoscenza la redazione e i lettori di una spiacevole situazione in cui mi sono ritrovato questa domenica. Avevo deciso di portare a mare la famiglia, ed abbiamo scelto un noto lido di Balestrate dove avevamo prenotato una postazione con lettini e sdraio. Abbiamo regolarmente pagato quanto dovuto, e ci siamo goduti la giornata di mare, almeno fino all'ora di pranzo. Faccio presente che sono una persona che fa sacrifici tutta la settimana al lavoro e che con tanta buona volontà desidera che i propri familiari passino il poco tempo libero insieme nel migliore dei modi. Per questo motivo anzi che andare in spiaggia libera preferiamo pagare per avere un minimo di comodità.

Stava andando tutto bene, fino a quando abbiamo addentato uno dei panini che avevamo portato da casa. Quasi immediatamente si è presentato presso la nostra postazione uno degli addetti del lido, che con fare arrogante ci ha intimato di non consumare cibo portato da casa e se proprio lo avessimo voluto fare di alzarci e spostarci fuori dal lido. Ho fatto presente che non sussiste nessuna legge italiana che vieta il consumo di cibo in spiaggia, nel rispetto naturalmente del decoro e della pulizia, e mi è stato risposto che il regolamento dello stabilimento vieta l'introduzione e il consumo di cibo portato da casa.

Non sono un avvocato ma ho delle rimembranze di diritto studiato alle superiori, e ricordo (e lo ho fatto pure presente a questo "responsabile") che l'articolo 822 del codice civile, dice: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.» non bisogna quindi essere un giurista per comprendere che la spiaggia è di tutti, e quindi chi gestisce uno stabilimento balneare non ne è propietario esclusivo (in questo lido ci hanno addirittura detto che eravamo a casa loro e se non ci piacevano le regole dovevamo andarcene...) ma è solamente un concessionario, un gestore di un bene demaniale appartenente allo Stato e, quindi, appartenente ai cittadini, e pertanto non può legiferare a proprio piacimento o ignorare le leggi nazionali.

Anche l'associazione nazionale consumatori ha spesso ricordato che i bagnanti hanno tutto il diritto di poter portare il cibo da casa limitandosi a ribadire che è comunque dovere del consumatore mantenere il decoro della spiaggia, seguendo le modalità previste dalla legge per lo smaltimento dei rifiuti. Noi stessi eravamo anche muniti di sacchetti con cui raccoglievamo, anche differenziando, i nostri pochi rifiuti prodotti. Naturalmente va da sé che con l'arroganza del gestore non è stato possibile argomentare oltre... lui era fermamente convinto di essere a casa sua, e per evitare di scioccare ulteriormente i miei figli che già si stavano rabbuiando per l'accaduto ho preferito rimettere panino e bibite nello zaino ed evitare ulteriori discussioni, anche se ormai la giornata la potevo considerare rovinata. I bambini erano profondamente turbati, anche perché il gestore non aveva usato propriamente un tono e delle espressioni simpatiche o amichevoli, e nonostante tutti noi sapessimo di essere nel giusto tutto ciò aveva rovinato la quiete di una giornata al mare.

Una considerazione a caldo sull'accaduto mi fa riflettere sul fatto che molto spesso i comuni che concedono le concessioni non vigilino effettivamente su quello che fanno i concessionari, e che non facciamo loro rispettare le leggi italiane. il lido non diventa certo a seguito di una concessione un luogo dove vige il principio di extraterritorialità e dove il gestore possa fare quello che vuole.