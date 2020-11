Arenella invasa dai rifiuti: "Liberiamo Palermo dall’immondizia"

Affacciandomi al mio balcone ho la fortuna di ammirare ogni giorno la bellezza di questa città. Il golfo di Palermo è una visione incantevole. Il sole, il mare, la fisionomia di una città unica di cui ognuno di noi ha il dovere di prendersi cura. Ma abbassando lo sguardo sulla strada del mio quartiere vedo con tristezza e amarezza montagne di immondizia che giorno dopo giorno diventano sempre più grandi, per non parlare dell’odore sgradevole e dei rischi per la salute che comporta vivere circondati da questo assoluto degrado. Non solo il mio quartiere ma tutta la città è invasa da spazzatura. Faccio un appello alle autorità, le sole che possono e devono salvaguardare la bellezza e la dignità della nostra amata Palermo.