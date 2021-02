Dopo aver tracciato centinaia di chilometri di piste ciclabili in tutta la città di Palermo, auspico che finalmente si liberino i marciapiedi di via della Libertà da questa ipocrita e pericolosa servitù di passaggio. Le piste ciclabili servono a tutelare pedoni e ciclisti reciprocamente gli uni dagli altri. Cosa che in via Libertà ormai da tanto tempo non è!