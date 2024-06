Lettera di un turista tedesco: "A mai più Palermo, città da vergogna tra puzza e sporcizia"

Riceviamo e pubblichiamo testualmente con tanto di emoticon (sotto c'è la traduzione) una lettera di protesta inviata a PalermoToday da un turista austriaco, Manfred Auerbach, di Salisburgo che in questi giorni ha visitato Palermo.

Wir waren heute in Palermo. Nie wieder!!! Palermo sollte seinen Namen ändern auf „Müll“ !!! So viel Dreck und Müll habe ich selten gesehen. Und die vielen historischen Bauten verfallen alle, so traurig. Die Verantwortlichen sollten sich schämen uns so einer historischen Stadt so einen Schandfleck zu machen. Am Street Foot Markt wurden wir richtig abgezockt ☹️ Vier kleine Teller mit Antipasti und zwei Gläser Weißwein Euro 47 - davon 4 Euro für schlechten Service. Wir werden Palermo nie mehr besuchen und all unseren Freunden davon abraten. Es stinkt in Palermo 😞😞😞😞

La traduzione

Eravamo a Palermo oggi. Mai più!!! Palermo dovrebbe cambiare nome in "Trash"!!! Raramente ho visto così tanta sporcizia e spazzatura. E i tanti edifici storici stanno tutti cadendo in rovina, che tristezza. I responsabili dovrebbero vergognarsi di far diventare una città così storica un pugno nell'occhio. Siamo stati davvero "derubati" in un mercato dove si mangia street food. Quattro piccoli piatti di antipasti e due bicchieri di vino bianco 47 euro, di cui 4 per il (cattivo) servizio. Non visiteremo mai più Palermo e consiglieremo a tutti i nostri amici di non farlo. A Palermo c'è puzza.