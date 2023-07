"Palermo prende per la gola e fa scoppiare il cuore", lettera di una turista del Nord ai giovani siciliani

Riceviamo e pubblichiamo

Cosa può scrivere una cosmopolita alla città di Palermo, ai suoi abitanti? Palermo è un contenitore dorato che trabocca di tesori appena si sfiora il coperchio. E’ un’esplosione d'arte inimmaginabile che non si esaurisce, e giorno dopo giorno ci stordisce di bellezza. Palermo prende per la gola, sa farei piatti gourmet perfino con le sarde, conquista con le granite e brioche a mezzogiorno, e la sera con il pesce spada portato in tavola insieme ai vini di una terra assolata e appassionata.

I matrimoni ci fanno rivivere le favole a noi del Nord abituati a pochi sorrisi e tanta fretta. L’eleganza strabiliante delle coppie e degli ospiti ci fa brillare gli occhi, che intanto hanno brillato di emozione tutto il giorno nell'ammirare lo spettacolo d’arte. La bellezza oh si abbonda nelle facciate dei palazzi e, varcato il portone, scoppia dentro. Ci fa scoppiare il cuore. Poi c’è la vostra gente! L’accento ricco, colorato ed elegante. Gente sicula solare, sorridente, cordiale, generosa, accomodante, stupenda. Onesta. Preoccupata.

Cari tutti e cari giovani, che ho conosciuto a dare i biglietti dentro le stupende chiese e incontrato sulle strade, io mi farei in quattro adesso che la vostra città mi si è impressa a fuoco nel cuore. In un’osmosi vorrei passarvi le speranze che ho vissuto da giovane, nella povertà, e i sogni che ho realizzato seguendo la mia passione. La speranza sia incrollabile dentro la vostra bella mente, sia l’anima delle vostre belle voci oneste, cristalline e forti che reclamano la vita, il futuro. Voi che vivete in un’isola benedetta, avete il diritto di non lasciarla mai. Voi che siete figli di tante grandi civiltà, siate il futuro bello dell’isola meravigliosa. Ma dove sono stata finora? Quarantatré anni in tutti i continenti. Mancava Palermo, da amare vicino a casa.

Anna Morselli da Modena