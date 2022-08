Lettera di un turista: "Palermo sei bellissima ma anche sporca, puzzolente e abbandonata..."

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un turista che ha scritto alla redazione di PalermoToday dopo aver terminato la vacanza a Palermo.

Siamo stati in vacanza a Palermo. Abbiamo ammirato capolavori inimmaginabili tramandatici dal passato, nei quali la materia è stata presa e plasmata per essere trasformata in bellezza che attraversa il tempo. Entrare nella Cappella Palatina è un’esperienza che mozza il fiato. Ammirare il Duomo, la fontana pretoria, San Cataldo, il ficus di piazza della Marina e tantissimo altro. Tra un capolavoro e l’altro abbiamo riflettuto su come nel passato gli uomini che amministravano la città e il Regno cercavano di creare bellezza per essere ricordati dai posteri per la loro capacità creativa orientata ad esaltare magnificenza del loro tempo.

Accanto a tutto questo però abbiamo trovato una città sporca, puzzolente e mal tenuta accompagnata dalla sgradevole sensazione che città e cittadini siano abbandonati a loro stessi. L’amministrazione della città in questi anni ha sempre e solo pensato ad altro e la bellezza di Palermo sta soffocando nella puzza e nell’incuria.

Palazzi storici ormai abbandonati e cadenti che agonizzano e sembrano chiedere aiuto. Strade soffocate da un traffico incontrollato e immondizia ovunque. Topi che passeggiano tra i turisti all’ingresso di uno dei fiori all’occhiello di questa città, Palazzo dei Normanni. Fino a quando Palermo riuscirà a sopravvivere? Forse ancora per molto tempo e quindi le amministrazioni future faranno esattamente quello che hanno fatto quelle del passato: nulla. Tanto i turisti vengono lo stesso.

Il tempo è galantuomo e alla fine queste amministrazioni saranno ricordate per l’incuria e l’incapacità di amministrare una città. I turisti del futuro leggeranno sugli opuscoli che in questi anni la città è stata amministrata da incapaci che non avevano uno straccio di idea su come risolvere i problemi ma erano molto bravi a imbrattare i muri con le loro facce nelle campagne elettorali.



Cordialmente



Gabriele Sozzani