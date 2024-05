Un turista napoletano a Palermo: "Città tanto bella ma piena di contraddizioni come la mia, ecco cosa ho visto"

Sono un turista affascinato dalla vostra città: tanto bella ma piena di contraddizioni come la mia. Non vorrei far nessuna critica, del resto i problemi i Palermo sono simili a quelli di Napoli e di tante altre città del Sud d'Italia. Una cosa però la devo denunciare con la speranza che la stampa possa far qualcosa: i cocchieri in centro le feci dei cavalli la buttano nei cestini della carta e ciò accade anche dinanzi a Palazzo Reale fra lo stupore dei turisti stranieri, che restano ancora più scioccati di me che vengo da Napoli, città che certamente non può essere d'esempio.