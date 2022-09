La lettera: "Ma chi ci amministra legge le segnalazioni su PalermoToday?"

Riceviamo e pubblichiamo

Ogni giorno, leggendo PalermoToday, ci si imbatte nelle segnalazione da parte di utenti che sembrano dei veri copia e incolla. Purtroppo la cruda realtà è che non sono copie. Arrivano segnalazione di degrado e disservizi da tutte, o quasi le zone di Palermo. Si parte dai topi che nuotano nelle fontane del giardino Inglese, si passa ai cinghiali di Borgo Nuovo che banchettano nei rifiuti, si continua per le innumerevoli discariche a cielo aperto, marciapiedi dissestati, alberi non potati che occludono la visuale di segnali stradali e semafori, segnaletiche stradali a terra quasi inesistenti, asfalto delle strade liscio come il ghiaccio e pieno di buche più o meno grandi ovunque, autobus che diventano miraggio per i cittadini e turisti (consiglio ai dirigenti Amat un viaggio a Malta per vedere come funzionano i mezzi pubblici), lampioni accesi di giorno e spenti la notte, per poi concludere, diciamo così, con i vari tappi di cantieri cominciati e mai finiti, esempio: Viale Lazio, Via Roma e adesso sottopasso Crispi che con il porto nelle vicinanze crea non pochi disagi, avendo dato il via anche ai lavori a Piazza della Pace (Chioschetto Borgo Vecchio).

Soltanto un folle poteva autorizzare entrambi i lavori, in piena carreggiata a poche centinaia di metri. La domanda è: ma il sindaco Lagalla e/o qualcuno dei suoi collaboratori, leggono PalermoToday? Si indignano come noi comuni cittadini? O ci ridono sopra e passano avanti? Caro sindaco, se davvero vuole dimostrare di essere meglio di Orlando e che i palermitani hanno fatto la scelta giusta si dia una mossa. Palermo sta sprofondando nel suo degrado.