Ospedale Cervello: "Angeli in corsia mi hanno salvato, grazie"

In questi tempi di emergenza sanitaria bisogna ricordarsi sempre una cosa fondamentale: la gratitudine. Vorrei esprimere la mia gratitudine alle dottoresse e a tutto il personale del reparto malattie infettive del terzo piano dell'ospedale Cervello, per la professionalità e la disponibilità riservate a me e agli altri pazienti. Grazie, per l'instancabile impegno. Per il conforto, espresso da occhi appena visibili attraverso i dispositivi di protezione e offerto da rapidi e sapienti gesti di mani, intente a curare, ma anche impegnate in una comunicazione empatica tra cuori. Mi piacerebbe nominarli, uno per uno, ma non conosco tutti i nomi di questi uomini e donne al servizio della vita. Allora, li abbraccio idealmente, proprio tutti, per avermi restituito alla mia. Il covid è davvero una "brutta bestia" ma, poter contare su un'equipe così, è la miglior fortuna che possa capitare. Agli altri pazienti, ancora in reparto, auguro una rapida guarigione e ogni bene. Sono in ottime mani.

Fabio