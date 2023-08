Lettera di un emigrato al Nord: "I vermi palermitani che infestano la città, questo posto è una giungla"

Riceviamo e pubblichiamo

Ciao caro palermitano,

in qualità di emigrato, dopo oltre due anni di assenza, ho avuto la fortuna di trascorrere appena 10 giorni nella mia amatissima città. Insieme alla mia famiglia abbiamo potuto riabbracciare i nostri cari, in questo meraviglioso contesto che è la nostra splendida terra. Inutile elencarvi la gioia nel riscoprire le bellezze, le bontà ed i profumi, i costumi e la cultura, la taratura storica ecc.

Altresì, caro palermitano, non ho potuto fare a meno di notare quanto tutto questo inestimabile tesoro sia malconservato. Leggo critiche (che condivido) sul Sindaco ed ai suoi collaboratori, ma noto una netta dissonanza tra ciò che pretendiamo ed il modo in cui ci relazioniamo con la nostra amatissima Città.

Caro palermitano,

le spiagge libere sono un campo seminato di ogni tipo di spazzatura, i marciapiedi idem ma con l'aggiunta di un elevato numero di eiezioni di animali d'affezione condotti al guinzaglio, le pareti dei Reparti di Maternità dei nostri preziosi Ospedali sono ricolme di graffiti del calibro di "è nato Calogero". La strada è una giungla in cui risulta difficile guidare ed è probabile morire se decidi di prendere la bici. Questo è solo ciò che mi affiora in mente adesso che scrivo di getto queste righe, appena rientrato in Veneto, dopo 10 straordinari giorni passati insieme a tutti voi.

Caro Palermitano,

a volte pretendi servizi che non meriti !

Pretendi gli uomini che ripuliscano le spiagge, pretendi una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni dei tuoi animali d'affezione, pretendi che il nostro servizio sanitario spenda soldi per pagare un pittore edile che cancelli stupide scritte sui muri, sulle sedie e dentro gli ascensori.

Pretendi la raccolta ma te ne freghi di differenziare, non vuoi il termovalorizzatore ma ti accetti di respirare la diossina di un impianto in fiamme che concettualmente sa di medioevo, pretendi il Festino ma incendi Monte Pellegrino. Pretendi con mediocrità molto altro ancora.

La mia splendida moglie palermitana emigrata usa una similitudine: Palermo è la mela più bella, succulenta e biologica del campo, ma è gravemente "abbirmmata". In questa pittoresca similitudine non riesco che associare i vermi proprio a noi fratelli palermitani.

Allora continueremo a mangiare la parte di mela buona buttando via quella marcia lamentandocene, o ci diamo una mossa dimostrando di avere le spalle abbastanza larghe da aver la capacità di trattare il nostro bellissimo campo? Questa parassitosi la vogliamo debellare o pretendiamo che qualcun altro lo faccia al posto nostro ?

Caro palermitano, questo tifo è tutto da Serie A ??

C'è una sottile ma profonda differenza tra sostenere che la speranza è l'ultima a morire, oppure se chiù scùru i menza notte un po' fare! Affidiamoci alla Santa Romita Vergine Rosalia, ma contestualmente diamoci una bella regolata.

Caro palermitano svegliati, perché la tua condotta conferma che la scelta di emigrare in Veneto con mia moglie e le mie figlie, ad oggi è tristemente corretta.

Con amore e speranza

Marco Badalamenti

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday