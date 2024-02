"Io, figlio di Palermo andato a vivere fuori e quell'etichetta di 'città bellissima ma sporca'"

Riceviamo e pubblichiamo

Chi scrive è un giovane figlio della nostra città che, come altri suoi coetanei, è stato messo davanti all'ingiusto bivio che lo ha portato a trasferirsi in una terra che non è la sua, lontano dalla famiglia, "soltanto" per riuscire ad ottenere una certezza economica ed un lavoro che rendesse onore ai sudati titoli accademici.

Nonostante tutto, mi ritengo molto fortunato perché ho la possibilità di tornare più volte all'anno nell'unico posto che ancora riesco a chiamare casa. Nonostante tutto, sono quasi arrivato ad accettare che la crescita economica e la prosperità di questa terra non siano soltanto legate alla negligenza di chi la abita, ma anche a disegni più grandi che non la considerano.

Purtroppo però non riesco ancora ad accettare che piccoli cambiamenti per combattere un impegno civico spesso inesistente e favorire il rispetto verso la nostra città non riescano ad essere attuati. Purtroppo, non riesco ancora a capire il perché non vogliamo toglierci di dosso l'etichetta di "città bellissima ma sporca". Purtroppo, non mi è ancora chiaro perché la raccolta differenziata nel 2024 non sia considerata una normale pratica, diffusa in tutti i quartieri.

Mi rendo conto che il cambiamento purtroppo potrà venire difficilmente da una generazione condannata alla fuga e che invece quella che la precede è ancorata al "si è sempre fatto così".

Spero che un giorno riuscirò a trovare il modo di tornare e che avrò la possibilità di raccontare ai miei figli di come, nonostante tutti i chiaroscuri, la mia e la loro terra abbia mostrato all'Italia ed al mondo intero la propria voglia di rivalsa.

Cordialmente,

Marco Di Trapani