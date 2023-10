Vive a Bologna da 20 anni: "Povera la mia Palermo tra rifiuti, buche e incendi"

Buongiorno, sono una palermitana che vive a Bologna da 20 anni per motivi lavorativi. In questi anni sono tornata giù per le ferie a trovare i miei genitori ma mai come quest'anno l'ho fatto con la voglia di rivedere e rivivere la mia città. Sono arrivata in nave il 12 settembre, era una bellissima giornata ricca anche di gioia infinita per essere a Palermo. Sono stata lì fino al 18 settembre e in questi 6 giorni ho purtroppo notato che in 20 anni non è migliorato niente.

Manto stradale distrutto, immondizia e sporcizia in ogni angolo e in ogni via, inciviltà alla guida, parcheggi in 4ª fila e potrei andare avanti per ore. Sono stata al mare, nella mia amata Mondello, ho parcheggiato in viale Galatea e mio malgrado ho dovuto farmi tutto il tragitto fino in spiaggia camminando in mezzo alla strada perché i marciapiedi sono impraticabili, tutti rotti e pieni di buche e radici degli alberi che fuoriuscendo hanno distrutto tutto. Un disabile in carrozzina, come avrebbe fatto? E chi ha bambini piccoli con il passeggino? Sono "salita" a Monte Pellegrino, a fare visita alla "Santuzza" e cosa ho trovato? Una meravigliosa montagna tutta bruciata e piena di arbusti secchi e sporgenti lungo tutta la strada che non annunciano niente di buono qualora si verificasse un altro incendio. Basterebbe pulire, non lasciare che qualche malintenzionato trovi la strada facilitata... Poi dal belvedere cosa vedo oltre al panorama mozzafiato della costa palermitana? Immondizia e rifiuti gettati così a caso come in una discarica. Che peccato, ma come si fa a sporcare un luogo così bello che sa di pace e serenità? E poi ancora tutte le strade in tutta la città piene di fossi e buche che nemmeno nelle stradine di campagna e i contenitori dell'immondizia stracolmi con attorno quintali di spazzatura che stanno lì per giorni e giorni, e l'inciviltà di chi guida, tutti piloti di formula uno che non rispettano gli stop. E i marciapiedi pieni zeppi di defecazioni di cani con padroni maleducati che non le raccolgono perché troppo faticoso e... e forse è meglio che finisco qui questo sfogo.

Una città bella e importante come Palermo meriterebbe molto più rispetto. Mi dispiace da palermitana dire tutte queste brutte cose, ma è tutto vero. Dovrebbe essere il cittadino a cominciare a rendere più bella e vivibile la propria città ma anche chi governa dovrebbe cominciare a renderla più accessibile. Non aggiungo altro. Grazie di avermi permesso questo sfogo. W Palermo e S. Rosalia.