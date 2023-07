Il concerto saltato di Geolier, la delusione di una quattordicenne e lo sfogo di una madre

"Purtroppo siamo a Palermo". Anche io sono una delle poche mamme e papà che hanno accompagnato i propri figli al concerto. O meglio, allo sconcerto di Geolier. Nonostante non sapessi neanche chi sia, non conoscendo neanche una sola parola delle canzoni di questo cantante, ho comunque voluto far contenta mia figlia accompagnandola alla sua prima esperienza di concerto. Mi dispiace che mia lei, una ragazzina di appena 14 anni, debba pronunciare queste parole: "Purtroppo siamo a Palermo". Viviamo in una terra segnata da tantissimi orrori. Cerchiamo ogni giorno, insieme all'aiuto della scuola, di insegnare loro giustizia, moralità, integrazione, fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine.

Cerco ogni giorno, io e mio marito come famiglia, di nutrire i sentiment di onestà e legalità. Poi succede questo e tutto il lavoro fatto va in fumo! Perché una ragazzina di 14 anni deve subire queste ingiustizie e prepotenze? Non è giusto. Guardi i suoi occhi e leggi la delusione. E io, nonostante i mille sforzi, le mille parole e tutto, rimango lì, cercando parole di fiducia! Ma lei mi guarda e capisce. Non è giusto. Tutti chiedono un rimborso. Io non voglio indietro il denaro. Il suo disincanto non può essere pagato con qualche euro. Voglio farla tornare a sognare. L'organizzazione non ha pronunciato neanche una sola parola in merito. Un applauso anche a loro. Scusate lo sfogo di una mamma indignata.